À Saint-Georges-du-Bois, près de Surgères, des parents d’élèves de l’école primaire se mobilisent pour sauver une classe menacée de fermeture à la rentrée en septembre. Des banderoles ont été installées à l’entrée de l’établissement et dans le village, et une pétition a été lancée pour dire NON à cette fermeture qui serait la 2e en deux ans. Un nouveau coup dur pour les parents d’élèves qui ne comprennent pas cette décision, alors que les effectifs ne sont qu’en légère diminution. Une rencontre est prévue avec l’inspection académique à la rentrée le 10 mars. On écoute Cyrielle Boissard, porte-parole du mouvement :

L'action des parents d'élèves de Saint-Georges-du-Bois a reçu le soutien de la municipalité et de son maire Jean Gorioux.