Des inscriptions à caractère antisémite découverts en Charente-Maritime. Des tags, et notamment des croix gammées, ont été constatés avant-hier à Saujon, près de Royan, sur le club house du stade de foot, au collège André-Albert et au niveau de la piscine de La Lande. D’autres ont été découverts hier à Aytré, près de La Rochelle, avenue du commandant Lysiak. Il s’agit de messages anti-israéliens et hostiles au Président Macron. Des plaintes ont été déposées, et deux enquêtes ont été ouvertes. Le préfet du département Brice Blondel a condamné avec la plus grande fermeté ces agissements, et réaffirmé la nécessité du respect des principes républicains et des croyances de chacun. Il a tenu à assurer tout son soutien à la communauté juive.