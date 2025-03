Depuis des années, la soirée Solidarité Partage Couscous est une institution à Saint-Sauveur-d’Aunis. Rendez-vous pour cette grande soirée qui aura lieu vendredi 28 mars, à 19h, au Centre rencontre. Soirée repas couscous au profit de la paroisse, du Secours Catholique et du CCFD Terre solidaire. Laurent Grzybowski, chanteur de la fraternité et de la solidarité, animera la soirée avec son musicien et des chanteurs locaux. Tarif adulte 17€, enfant de moins de 14 ans 6€. Apportez vos couverts. Renseignements et réservations au 07 87 09 77 90 ou au 05 46 01 90 26.