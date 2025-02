Le projet de création d’une centrale à bitume inquiète à Saintes. Cette unité de l’entreprise Eurovia, en cours d’aménagement à la sortie de la ville, devrait produire plus de 50 000 tonnes d’enrobé pour rénover les 24 kilomètres d’autoroute A10, entre Saintes et Pons. Problème : le projet se situe dans le périmètre de la source de Lucérat. Le député socialiste Fabrice Barusseau s’est emparé du dossier, et rappelle qu’il travaille depuis fin 2024 sur une proposition de loi visant à préserver les zones de captage d’eau potable. Celle-ci doit être présentée après-demain à l’Assemblée nationale. Le parlementaire, qui redoute un risque de pollution et de trouble à la santé publique, demande à l’entreprise de revoir son projet d’implantation.