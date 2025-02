L’association Vacances et familles Charente-Maritime se mobilise pour aider des familles à partir en vacances l’été. Alors que de moins en moins de Français partent en vacances, plusieurs raisons sont invoquées. L’aspect financier reste sans doute le frein le plus important, mais il y aussi les questions de mobilité, ou même la peur de l’inconnu. Vacances et familles Charente-Maritime s’appuie sur son réseau national de bénévoles et salariés pour proposer un accompagnement global solidaire des familles aux revenus modestes. Floriane Bobin, chargée de développement, nous en parle :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/02/association-vacances.mp3 Pour en savoir plus, rendez-vous à l’association Vacances et familles Charente-Maritime, avenue des Grandes Varennes à La Rochelle, ou contacter le 06 74 68 96 79. À noter que l’association recherche régulièrement des bénévoles pour accompagner les familles.