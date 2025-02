Le festival Japan Manga Family revient demain et dimanche à La Rochelle. La pop culture, les mangas et les jeux vidéos s’invitent à l’espace Encan pendant deux jours, avec notamment la présence de Brigitte Lecordier qui est la voix française de Sangoku dans « Dragon ball », mais aussi Éric et Bernard Minet des Musclés, et la chanteuse Disney Mimifé.