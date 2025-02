L’appel à la mobilisation aujourd’hui pour la défense de l’enseignement agricole public. Plusieurs actions sont prévues ce jeudi en France, et notamment en Charente-Maritime où va se dérouler l’un des deux rassemblements régionaux. Une manifestation est en effet prévue devant le Lycée de la Mer et du Littoral de Bourcefranc-le-Chapus, qui est menacé par une baisse importante des moyens à la rentrée prochaine. Ce que ne tolèrent pas les syndicats de l’enseignement agricole public qui se mobilisent.

Face aux menaces qui pèsent sur l’Enseignement agricole public pour la rentrée 2025, une intersyndicale composée d’Élan commun, Force ouvrière et de l’Unsa a décidé d’une action nationale ce jeudi. Elle dénonce en effet une baisse de 19 millions d’euros de crédits pour l’enseignement agricole, dans le cadre du budget 2025 qui a été adopté il y a quelques jours. Ne sont pas concernées les MFR, les Maisons familiales rurales, des établissements privés, qui voient, eux, leurs crédits augmenter de 12 millions d’euros par amendement gouvernemental.

En Nouvelle-Aquitaine, cette baisse se traduira par la suppression de 8,5 Équivalent Temps Plein, et la fermeture de plusieurs classes dans le public, redoutent les syndicats qui ne décolèrent pas et qui appellent à une journée d’action régionale ce jeudi devant le lycée de la Mer de Bourcefranc et le lycée horticole de Niort, compte tenu des risques très directs qui pèsent sur ces établissements. Le lycée de Surgères, qui est lui aussi menacé, est également concerné par des fusions, des gels ou des fermetures de formations.

Un rassemblement est prévu entre 11h et 15h pour alerter les élus, les parents d’élèves, les professionnels, mais aussi l’autorité académique et les personnels de direction.