C’est un chantier sous haute surveillance. À La Rochelle, les travaux de dépollution de l’ancien site Enedis, rue Marcel-Paul, posent toujours question. Les émanations de gaz et d’hydrocarbures, qui avaient provoqué à l’automne dernier des malaises, maux de tête et nausées, notamment chez des enfants des établissements scolaires voisins, ne sont pas un lointain souvenir pour les riverains qui avaient manifesté de vives inquiétudes. Mais la préfecture de la Charente-Maritime continue d’assurer une vigilance particulière, et d’accompagner la population pour informer et rassurer.

Le chantier de réhabilitation de l’ancien site Enedis se fait « pas à pas », en transparence et en concertation avec les établissements scolaires Fénelon et Massiou, les élèves, leurs familles et les riverains. C’est ce qu’indique la préfecture de la Charente-Maritime dans un communiqué. Elle annonce la tenue de deux réunions publiques ce mercredi 12 février, et mardi prochain le 18.

La première sera l’occasion de faire un point de situation sanitaire, en lien avec l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine et le Centre AntiPoison et de ToxicoVigilance du CHU de Bordeaux. Rendez-vous est donné ce mercredi à 14h à l’Amphithéâtre Michel Crépeau de La Rochelle Université, 44 avenue Albert Einstein. La réunion sera retransmise en direct sur internet.

Une seconde réunion publique est programmée le mardi 18 février au Carré Amelot de La Rochelle, afin de faire un point de situation plus global.