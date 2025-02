Joli coup de filet pour la compagnie de gendarmerie de Rochefort qui a démantelé un important trafic de stupéfiants la semaine dernière. Après plus de quatre mois d’enquête, quatre suspects et une dizaine de consommateurs ont été interpellés mercredi dernier. L’opération a permis la saisie de 4,3 kilos de cocaïne, 150 grammes d’herbe de cannabis, 10 000 euros en liquide et trois armes. Le trafic alimentait la Charente-Maritime depuis la capitale via des déplacements en TGV. Trois des quatre mis en cause ont été jugés hier en comparution immédiate au Tribunal judiciaire de La Rochelle. L’un a été condamné à deux ans de prison dont un ferme. Même peine pour le 2e, assortie de 5 000 euros d’amende. Et le 3e a écopé de 42 mois de prison et 20 000 euros d’amende.