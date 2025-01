Le Refuge SPA de La Rochelle organise ce week-end ses tout premiers lotos. Face à une recrudescence des abandons d’animaux, l’association se doit de trouver des solutions pour subvenir à ses besoins et à ceux des chiens et chats qu’elle recueille. Notamment les soins vétérinaires et les frais alimentaires qui pèsent lourd sur son budget, sans compter la masse salariale, soit cinq soigneurs et un agent administratif. Je vous propose d’écouter Jean-Yves Nicolic, membre du bureau et organisateurs des lotos :

Alors pour soutenir la SPA de La Rochelle, rendez-vous aux lotos demain à 20h30 et dimanche à 14h, à la salle polyvalente de Lagord. Une quarantaine de bénévoles seront mobilisés. Plus de 2 000 participants sont attendus. 10 000 euros de lots sont à gagner.