La ville de La Rochelle s’engage pour une mobilité plus inclusive. Son maire Jean-François Fountaine a reçu hier le prix de l’innovation décerné par la société Vialytics pour le développement et la mise en place d’une application qui va permettre de géolocaliser les places de parking dédiées aux Personnes à mobilité réduite et les parkings réservés aux véhicules transportant des PMR. L’enjeu est important pour la municipalité qui a notamment travaillé sur ce projet avec Philippe Croizon.

Cette récompense souligne la pertinence du partenariat qui lie la Ville de La Rochelle, la société Very Important Parking et Vialytics au service d’une mobilité inclusive. Concrètement, cette triple implication va permettre aux personnes à mobilité réduite se rendant à La Rochelle de repérer, via l’application Very Important Parking, les places de stationnement réservées aux véhicules transportant des PMR. Cofondée et développée par des entrepreneurs du territoire, Thierry Garot et Philippe Croizon, conférencier et aventurier amputé des quatre membres, cette application recense l’offre de stationnement accessible aux Personnes à Mobilité Réduite et les lieux accueillant du public. Traduite en 8 langues, elle référence déjà 800 000 lieux et places de parking, et a franchi le cap des 55 000 utilisateurs. La Ville de La Rochelle propose déjà plus de 7 % de places PMR, dépassant le seuil légal des 2 %. Le nouveau défi est aujourd’hui d’améliorer la qualité de ces places réservées aux personnes à mobilité réduite, en offrant des places plus longues et plus larges, en fonction des besoins, dans un environnement urbain contraint. Pour la municipalité, ce partenariat traduit le choix des élus d’une ville, je cite, « accessible et inclusive ».