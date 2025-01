Vers la fin de l’ADSL en France. Le haut débit internet disparaît dès demain dans plus de 160 communes du pays, dont 4 en Charente-Maritime. C’est la première étape vers la fin du réseau cuivre historique d’ici à 2030. Ce dernier va être progressivement déconnecté au profit de la fibre optique.

Après 50 ans de bons et loyaux services, le réseau cuivre historique, qui fournit le téléphone fixe, l’ADSL et la télévision, va disparaître progressivement sur tout le territoire français d’ici 2030. Une priorité pour Orange, propriétaire de cette infrastructure, utilisée par tous les autres opérateurs, qui a annoncé cette fermeture progressive au profit d’une technologie plus moderne et plus performante, la fibre optique, afin d’accompagner l’évolution des usages du numérique.

Ce vaste chantier s’inscrit dans la politique gouvernementale de modernisation des infrastructures de téléphonie fixe et d’Internet par le Plan France Très Haut Débit. Depuis plus de 10 ans, l’État, les collectivités territoriales et les opérateurs privés se sont engagés à apporter l’Internet fixe à très haut débit sur l’ensemble du territoire, notamment en zone rurale.

En Charente-Maritime, les premières fermetures techniques du réseau cuivre seront effectives dès ce vendredi dans 4 communes : Chermignac, Écurat, Pessines et Saint-Suplice-de-Royan. Au total, ce périmètre compte 3 462 bâtiments, logements ou locaux professionnels. Cet arrêt fait suite à la fermeture commerciale préalable du réseau, depuis le 31 janvier 2024. Ainsi, un an plus tard, jour pour jour, l’ensemble des clients des communes concernées devront avoir migré vers une autre solution, que ce soit la fibre, la 4G fixe, le THD radio ou le satellite. Sans quoi, la rupture d’accès au réseau de communication sera inévitable. Aussi, il est vivement conseillé aux Charentais-Maritimes de préparer dès à présent l’après-cuivre, en contactant l’opérateur de leur choix pour identifier la solution qui répond le mieux à leurs usages. Plus de 200 communes seront concernées d’ici à janvier 2028.