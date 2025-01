Une exposition des Archives départementales de Charente-Maritime à ne pas manquer. Depuis lundi, des souvenirs de la Seconde Guerre mondiale sont présentés sous forme de témoignages vidéos ou audios. Ça s’appelle « Jeunes en 39-45, une histoire à partager ».

Entre 2022 et 2024, les Archives départementales de Charente-Maritime, en partenariat avec le Fond Audiovisuel de Recherche, ont collecté des souvenirs de la Seconde Guerre mondiale auprès des Charentais-Maritimes, qui avaient entre 5 et 15 ans durant le conflit mondial. Ce sont 19 femmes et 14 hommes qui ont accepté de témoigner et raconter leur enfance et adolescence. Cette campagne de collecte de témoignages oraux, filmés ou simplement enregistrés visait à réaliser une série de portraits pour évoquer la vie quotidienne en temps de guerre, mais aussi personnifier des questions historiques et citoyennes essentielles dans les programmes scolaires. Ces récits offrent aux visiteurs un nouvel éclairage sur de nombreux thèmes comme la vie quotidienne sous l’Occupation allemande ou comment il était possible de se nourrir, se vêtir, se déplacer, travailler, apprendre ou encore se protéger. Cette exposition touchante et émouvante est à découvrir jusqu’au 11 juillet prochain.

Rendez-vous du lundi au vendredi, de 9h à 17h30, aux Archives départementales, 35 rue Vaux-de-Foletier à La Rochelle. L’entrée est libre.