La compagnie ECMA Itinérance présente « Les plus grandes comédies musicales » samedi 22 février, en l’église Notre-Dame de Surgères, à 20h30. Au programme de ce spectacle, organisé par le Comité des fêtes, les plus grands titres de Starmania, Notre-Dame de Paris, Les 10 commandements, Mozart, Grease et bien d’autres. Entrée prix unique 15€. Renseignements et réservations au 06 75 11 98 90 ou au 06 71 98 98 96 et sur Helloasso.