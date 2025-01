Les skippers du Vendée globe déroutés vers La Rochelle. En raison du passage de la tempête Herminia dans le nord-ouest de la France et des mauvaises conditions de navigation dans le chenal de Port Olona, il leur est impossible de rejoindre les Sables-d’Olonne. Ainsi, Bejnamin Dutreux a fait son entrée dans le bassin des Chalutiers cette nuit vers 3h du matin, après avoir franchi la ligne d’arrivée hier après-midi à 16h40. Il termine 10e de la course autour du monde sans assistance et sans escale. Il est suivi de Clarisse Crémer qui a fini 11e cette nuit à 4h36 du matin. Elle doit arriver dans la journée à La Rochelle.