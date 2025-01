C’est demain qu’a lieu la 4e édition du salon Objectif emploi à Andilly-les-Marais, près de Marans. De nombreux postes seront à pourvoir. L’occasion de rencontrer des recruteurs sur place, mais aussi des organismes de formation et de conseils pour affiner son projet professionnel ou de reprise d’activité.

Dans le cadre des Assises de l’emploi portées par la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, la Communauté de Communes Aunis Atlantique organise son 4e salon de l’emploi ce mardi 28 janvier à Andilly-les-Marais ! Comme chaque année, ce rendez-vous permettra aux visiteurs de consulter des offres d’emploi, de rencontrer des organismes de formation, d’échanger avec des experts, et de trouver des conseils pour affiner son projet professionnel. De nombreuses ressources seront à disposition pour évoluer ou se reconvertir. Sur place, quatre espaces seront aménagés pour trouver des solutions rapides et concrètes : un espace conseil pour échanger sur son évolution professionnelle ou trouver un emploi ; un espace recrutement avec des offres dans les domaines de l’industrie, du service à la personne, du nautisme, de l’agroalimentaire ou du bâtiment ; un espace formation ; et un espace entrepreneuriat pour s’orienter dans des projets de création, de reprises d’entreprise et de recherche de financements. Mais aussi un espace d’accompagnement numérique, un espace mobilité, un espace découverte des métiers avec des casques de réalité virtuelle et des solutions de garde d’enfants.

Rendez-vous de 9h30 à 13h30 à la salle de la Passerelle. L’entrée est libre.