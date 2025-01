La Charente-Maritime a été placée en vigilance orange pour le risque de vagues-submersion, et jaune pour le vent, les orages et le phénomène de crues. Avec le passage de la tempête Herminia, des vagues puissantes d’Ouest pourront être générées. Le pic de fortes vagues sera en phase avec la pleine mer dans le milieu de la nuit prochaine, et risque d’engendrer des submersions par franchissement de paquets de mer. Le préfet Brice Blondel lance un appel à la plus grande prudence et au respect des recommandations de sécurité, comme éviter les déplacements en bord de mer ou surveiller la montée des eaux.