L’inauguration hier après-midi à La Rochelle des travaux d’extension de l’Institut du Littoral et de l’Environnement. Inauguration en grande pompe, en présence du préfet de région Étienne Guyot, du préfet de la Charente-Maritime Brice Blondel, des élus locaux, du recteur pour l’enseignement supérieur Claudio Galderisi et du président de La Rochelle Université Jean-Marc Ogier. Ces travaux viennent compléter les infrastructures existantes pour regrouper sur un site unique l’ensemble du personnel et renforcer les capacités de recherche et d’innovation dans le domaine de la gestion durable des zones côtières.

La seconde tranche de travaux, achevée en 2024, a permis la création de 2 500 m² supplémentaires aux 3 800 m² existants. Le site totalise ainsi plus de 6 000 m², accueillant désormais des équipes et des plateformes scientifiques jusque-là dispersées sur d’autres sites. Cet agrandissement vise à finaliser l’intégration sur un site unique des derniers personnels du laboratoire LIttoral ENvironnement et Sociétés, à renforcer les synergies scientifiques et à améliorer les conditions de travail des chercheurs, en offrant des infrastructures modernes et adaptées aux besoins des laboratoires. Ces travaux s’inscrivent dans la continuité de la stratégie de La Rochelle Université, qui a fait le choix de se spécialiser sur la thématique du Littoral Urbain Durable Intelligent.

Ce projet d’extension, lancé en janvier 2017, bénéficie d’un très large soutien de l’État. Tout d’abord, dans le cadre du contrat de plan État Région 2015-2020 via un financement du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche à hauteur de 5,3 millions d’euros, mais également via la maîtrise d’ouvrage qui a été intégralement assurée par la région académique Nouvelle-Aquitaine. Les travaux d’un montant de 11,18 millions d’euros ont été financés à hauteur de 41 % par l’État, 29 % par la région Nouvelle-Aquitaine, 15 % par le Département de la Charente-Maritime et 15 % par la Communauté d’Agglomération de La Rochelle.

Crée en 2009, l’Institut du Littoral et de l’Environnement fédère l’ensemble des activités de recherche du CNRS et du laboratoire LIENSs de La Rochelle Université, une unité mixte de recherche interdisciplinaire, allant des sciences de l’environnement aux sciences humaines, en passant par la chimie et les biotechnologies, axé sur les enjeux du développement durable en lien avec le littoral.