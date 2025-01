Vendée globe. Yannick Bestaven a repris la mer ce lundi. Hier, le skipper rochelais, qui a dû abandonner la course en solitaire sans assistance et sans escale le 30 décembre dernier, a remis le cap sur les Sables-d’Olonne, après six jours d’escale technique à Ushuaïa, au sud de l’Argentine. Si le Vendée Globe s’est brutalement arrêté pour le tenant du titre, suite à plusieurs avaries, son tour du monde n’est pas terminé. L’aventure se poursuit désormais hors compétition, avec l’aide d’une partie de son équipe technique qui a remis son bateau à flot en un temps record.