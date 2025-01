Le Stade rochelais joue demain soir son 100e match consécutif à guichets fermés, à l’occasion de la 14e journée de Top 14. Les Maritimes, 6e du classement, reçoivent les champions de France en titre du Stade toulousain, actuels leaders du championnat. Depuis le 2 janvier 2016, le Stade rochelais a toujours fait le plein de supporters qui lui sont fidèles. Neuf ans que les Jaune et Noir reçoivent le soutien indéfectible du public, dans un stade qui offre une capacité de 16 700 places, et bientôt près de 18 000. Un 100e guichet fermé, c’est unique en Europe pour un club de rugby, explique le staff du Stade rochelais. À cette occasion, des animations, un spectacle de danse, un show pyrotechnique et des surprises sont prévus. Coup d’envoi de la rencontre à 21h05 au stade Marcel-Deflandre.