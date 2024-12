Non à la reprise du chantier de dépollution de l’ancienne usine à gaz rue Marcel-Paul à La Rochelle. Les élus locaux du Groupe écologiste La Rochelle-Ré-Aunis sont catégoriques. En l’état actuel, les travaux ne peuvent reprendre en janvier sur l’ex-site d’Enedis, où il a été procédé il y a un peu plus d’une semaine à l’évacuation de ferrailles et de canalisations en métal. Les écologistes réclament davantage de garanties concernant la nature des émanations et des nuisances olfactives persistantes à l’origine de nausées et de maux de tête chez des riverains et des élèves des établissements scolaires proches. On écoute Jean-Marc Soubeste, conseiller municipal d’opposition et conseiller départemental :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/12/soubeste-chantier.mp3 Des analyses sont toujours en cours, et les résultats devraient être connus début janvier. Si le chantier devait reprendre, les écologistes se réservent le droit de mener des actions sur le terrain.