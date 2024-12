Envie de glisser pendant les fêtes en Charente-Maritime. À Dolus-d’Oléron, la patinoire est de retour à l’occasion des vacances scolaires. Depuis le 21 décembre, les amateurs s’en donnent à cœur-joie.

Pour ces vacances scolaires de Noël, une patinoire éphémère a été installée dans la salle des fêtes de

Dolus-d’Oléron. Cette année, elle est ouverte jusqu’au dimanche 5 janvier, tous les jours de 14h à 19h, excepté ce mardi 31 décembre. Voilà une expérience unique pour les petits et grands. La patinoire synthétique offre une surface adaptée à tous les niveaux. Que ce soit pour apprendre à glisser ou pour partager des moments en famille, elle garantit des instants de plaisir accessibles à tous.

Les associations locales proposent chaque jour des collations à la vente, et une ambiance musicale accompagne les patineurs tout au long des sessions. Les tarifs sont accessibles. Ils sont fixés à 2 euros la demi-heure pour les enfants de moins de 6 ans, 3,50 euros pour les plus de 6 ans. Une carte de 10 séances de 30 minutes est proposée au prix de 20 euros.