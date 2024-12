Le Stade rochelais termine l’année sur une défaite, après avoir été battu hier à Perpignan, à l’issue de la 13e journée de Top 14. Les Maritimes se sont inclinés sur le score de 21 à 13. Pourtant favoris, les Maritimes ont été renversés par les Catalans. Mauvaise opération pour les Jaune et noir qui signent leur 4e défaite consécutive à l’extérieur. Ils conservent toutefois leur 6e place au classement. Prochain match et dernier de la phase aller samedi prochain avec la réception du champion de France en titre et actuel leader Toulouse. Coup d’envoi à 21h05 au stade Marcel-Deflandre.