La liaison maritime entre Fouras et l’île d’Aix change de main. À compter du 1er janvier 2025, c’est le groupe Kéolis qui sera à la manœuvre. L’opérateur privé de transport public se verra confier par le Département de la Charente-Maritime la Délégation de service public pour l’exploitation du bac entre la presqu’île et le territoire aixois à la place de Transdev, avec la mise en place de nouveaux tarifs et horaires.

Le Département de la Charente-Maritime a donc décidé de confier l’exploitation de la liaison maritime entre Fouras et l’île d’Aix au groupe Keolis, à compter du 1er janvier 2025. Après 18 mois de procédure de mise en concurrence avec la Société Fouras-Aix du groupe Transdev, délégataire sortant, le choix s’est donc porté sur le groupe Keolis. Un opérateur expérimenté grâce à sa filiale bretonne « BreizhGo – Penn ar Bed », en charge de la desserte maritime des îles d’Ouessant, Molène et Sein. Conçue pour répondre aux besoins des voyageurs, tout en renforçant l’efficacité et la responsabilité environnementale, une nouvelle organisation est proposée et promet une expérience de transport optimisée.

Si les tarifs sont maintenus pour les résidents de l’île d’Aix, la nouvelle offre tarifaire épurée et modulable pour les non-résidents se distingue par sa flexibilité selon les saisons (basse, moyenne et haute) et selon les horaires de traversée. Le service est accessible à tous, notamment grâce à la création d’un tarif solidaire.

Les horaires ont été repensés pour correspondre aux pics de fréquentation en période estivale, tout en assurant un confort et la garantie d’avoir une place à bord à l’horaire souhaité.

Une réservation obligatoire sera mise en place pour les trajets aller et retour à compter du 1er février 2025. Ce système permettra d’adapter la capacité des bateaux à la demande réelle, réduisant ainsi l’empreinte écologique et améliorant l’expérience des passagers par la réduction du temps d’attente, en particulier lors des départs de l’ile d’Aix en fin de journée l’été.

Pour permettre une coordination efficace de ces nouvelles mesures et offrir une période de découverte aux voyageurs, le mois de janvier sera exceptionnellement gratuit pour les piétons.