Un dramatique accident de la route est survenu hier soir entre Saint-Sulpice-de-Royan et L’Éguille-sur-Seudre. Peu avant 18h, deux voitures sont entrées en collision sur la RD 733, au lieu-dit Prise de l’épée. Le bilan est lourd : une femme de 83 ans est décédée, et un homme de 89 ans a été grièvement blessé. Ce dernier a été conduit au centre hospitalier de Saintes. Légèrement blessé, un homme de 32 ans a été transporté à l’hôpital de Royan. Le véhicule du couple d’octogénaires se serait déporté sur la voie opposée. Pompiers et gendarmes se sont rendus sur place. La circulation a été perturbée le temps de l’intervention des secours.