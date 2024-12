François Bayrou avait promis un gouvernement avant Noël. Hier en fin d’après-midi, le Premier Ministre a tenu sa parole, mais loin des promesses d’ouverture auxquelles il s’était engagé. Après plus d’une semaine de consultations et de négociations, il a nommé des personnalités expérimentées, qui pour beaucoup appartiennent à l’ex-majorité présidentielle, avec la menace d’une possible censure. Gérald Darmanin arrive à la Justice, Élisabeth Borne à l’Éducation, Bruno Retailleau reste à l’Intérieur et Rachida Dati à la Culture. On notera l’arrivée de deux anciens ministres de François Hollande, mais qui ont pris leurs distances avec la gauche : Manuel Valls aux Outre-Mer et François Rebsamen à la Décentralisation. Ce que n’a pas manqué d’étriller le député socialiste de la Charente-Maritime Fabrice Barusseau sur les réseaux, je cite : « Mépris du vote, mépris des parlementaires, mais, beaucoup plus grave, mépris du peuple. Le pire M. Valls qui a tout trahi, quelle image ! ». Et le professeur de technologie d’ajouter : « Très inquiet pour l’éducation nationale, encore un service public que Mme Borne va s’efforcer d’affaiblir encore un peu plus ». Fin de citation.