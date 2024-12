Plusieurs communes de Charente-Maritime solidaires de Mayotte. Des rassemblements ont été organisés en soutien au peuple mahorais ce lundi, jour de deuil national décrété par le Président Emmanuel Macron, suite au passage du cyclone Chido le 14 décembre dernier. Des temps de recueillement et des minutes de silence ont été observés hier en fin de matinée devant les mairies de La Rochelle, Royan, La Tremblade, Surgères ou encore Bourcefranc-le-Chapus. Mais aussi à la mi-journée devant la cour de la mairie de Tonnay-Charente. Le président de l’Association des maires de la Charente-Maritime et maire de Saint-Genis-de-Saintonge Jacky Quesson a également tenu à exprimer sa solidarité en accordant une aide financière à Mayotte. On l’écoute :

Jacky Quesson qui soutient un peuple en extrême souffrance :

Hier matin, un moment de recueillement a également été organisé au sein du commissariat de La Rochelle pour permettre à tous les agents d’exprimer leur solidarité.