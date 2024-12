La population augmente en Nouvelle-Aquitaine. Le nombre d’habitants a progressé entre 2016 et 2022, selon les derniers chiffres de l’Insee publiés hier. L’Institut national de la statistique révèle qu’en six ans, près de 178 000 personnes se sont installées sur le territoire qui compte désormais plus de 6,1 millions d’habitants. Ce qui en fait la 3e région la plus peuplée de France.

Au 1er janvier 2022, 6 113 384 personnes résident en Nouvelle-Aquitaine, soit 9% de la population métropolitaine. Ce qui en fait, pour la quatrième année consécutive, la troisième région française la plus peuplée, après les régions Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. Entre 2016 et 2022, la population néo-aquitaine augmente de 0,5 % par an en moyenne, soit 29 600 habitants supplémentaires chaque année. Cette hausse est légèrement supérieure à la moyenne métropolitaine de +0,4 %. En Nouvelle-Aquitaine, la croissance de la population repose exclusivement sur le solde migratoire. Les arrivées de nouveaux habitants, plus importantes que les départs, sont le moteur de la dynamique démographique de la région. Le solde naturel est, quant à lui, négatif depuis plusieurs années, et le déficit se creuse. L’excédent des décès sur les naissances contribue à faire diminuer la population en moyenne de 0,2 % chaque année.

Il faut noter que la population continue d’augmenter dans les quatre départements littoraux dont la Charente-Maritime, alors qu’elle est globalement stable dans les autres, à l’exception de la Creuse où elle diminue. Ces disparités se reflètent aussi au niveau des bassins de vie, où la croissance démographique est plus faible dans les zones rurales.