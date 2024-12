Nouvelle étape dans le chantier de dépollution de l’ancienne usine à gaz, rue Marcel-Paul, à La Rochelle. Demain, il sera procédé à l’évacuation de métaux de l’ex-site d’Enedis. L’opération sera placée sous haute surveillance. L’objectif est notamment de réduire les nuisances olfactives qui sont encore perceptibles dans le secteur. Ces mêmes nuisances qui avaient provoqué des maux de tête et des nausées à des riverains, mais aussi à des élèves du groupe scolaire Fénelon au retour des vacances de la Toussaint, conduisant à deux jours de fermeture de l’établissement.

Cette opération va consister à évacuer des morceaux de ferraille et des canalisations métalliques. Elle va se dérouler ce samedi, date de début des vacances scolaires. Cette intervention sera accompagnée d’une surveillance renforcée de la qualité de l’air, et de moyens importants de réduction des nuisances éventuelles, comme des brumisateurs et des extracteurs d’air.

Parallèlement, l’analyse des poussières est toujours en cours par le Centre Anti Poison et de Toxicovigilance du CHU de Bordeaux. Les résultats devraient être connus début janvier. Des mesures complémentaires de surveillance de la qualité de l’air sont en cours. Elles ont été confiées à l’ATMO Nouvelle-Aquitaine, par la Ville de La Rochelle.

À ce jour, l’Agence régionale de santé constate un fléchissement du nombre de personnes déclarant la survenue de symptômes. Une information sur la situation sanitaire a été diffusée auprès de l’ensemble des médecins du bassin rochelais afin de les sensibiliser.

En l’absence d’odeur identifiée, la préfecture de la Charente-Maritime recommande d’aérer les logements au moins 10 minutes par jour, et très régulièrement les locaux scolaires. Si des poussières du chantier venaient à s’infiltrer, un nettoyage avec un linge humide est recommandé.