Un accident a fait quatre blessés dont un grave hier après-midi à Périgny, près de La Rochelle. Vers 16h30, deux voitures sont entrées en collision sur la RD 108. Alertés, une quinzaine de pompiers ont été dépêchés sur place. Une femme de 67 ans a dû être évacuée en urgence absolue par l’hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 17 vers le CHU de Poitiers. Plus légèrement blessées, les trois autres victimes, deux femmes de 48 et 54 ans, et un homme de 70 ans, ont été transportées à l’hôpital de La Rochelle.