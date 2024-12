La signature hier à La Rochelle du Contrat de délégation de service public pour la mise en place de Yélo mobilités. À compter du 1er janvier, un seul et unique opérateur de transport assurera la gestion des services vélos et du réseau de bus Yélo de l’Agglomération rochelaise, qui sera transférée à une Société d’économie mixte à opération unique.

En septembre dernier, le Conseil communautaire de l’Agglomération de La Rochelle entérinait la création d’une SemOp pour Société d’économie mixte à opération unique, afin d’assurer la gestion de l’ensemble du réseau de bus et des services vélo Yélo du territoire. Jusque-là, la RTCR, la Régie des transport communautaires rochelais, opérait en zone urbaine, et la zone périurbaine était confiée à Transdev par délégation de service public. En octobre, le Conseil communautaire confiait à la SemOp en délégation de service public la gestion des services vélos et du réseau de bus Yélo pour la période 2025-2030. Le mois dernier, les salariés de la RTCR, futurs salariés de la SemOp, lui ont choisi le nom de Yélo mobilités. Avec Yélo mobilités, la collectivité harmonise les services à tous les niveaux : technique, commercial et social. Elle fait le choix de les rendre plus lisibles et performants, tout en conservant une maitrise publique des transports. Son Conseil d’administration est constitué de la Communauté d’Agglomération, majoritaire à 55%, et de l’opérateur Transdev. L’ambition de la collectivité est d’améliorer les services vélos, d’étendre le réseau de bus de 20% et d’en augmenter la fréquentation de 38% d’ici 2030.

Un contrat à 40 millions d’euros a été signé en ce sens.