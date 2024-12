Les nouveaux tarifs au péage du pont de l’île de Ré entreront en vigueur le 1er janvier. Le Département de la Charente-Maritime, propriétaire de l’ouvrage, a adapté les prix à la réalité du trafic, en créant notamment une troisième saison tarifaire du 15 novembre au 1er mars, période pendant laquelle la circulation est plus faible. Des ajustements ont également été apportés sur les deux autres saisons.

À compter du 1er janvier 2025, la nouvelle tarification pour les véhicules de classes 1 et 2, dits véhicules légers, entrera en vigueur. Avec un tarif basse saison du 15 novembre au 1er mars à 4 euros ; un tarif moyenne saison au prix de 8 euros du 2 mars au 14 juin et du 16 septembre au 14 novembre, hors week-ends et veilles de la Pentecôte et de l’Ascension ; et un tarif haute saison du 15 juin au 15 septembre au prix de 16 euros.

Le Département de la Charente-Maritime a également souhaité faciliter les conditions d’accès pour certaines catégories d’usagers, soutiens familiaux et salariés notamment, dont le rôle est essentiel à la vie locale. Ainsi, un nouvel abonnement sera proposé aux salariés habitant sur le continent et travaillant dans l’île, permettant ainsi de répondre au mieux à leurs besoins réels, sur la base d’un achat ou d’une recharge par tranche de 5 passages à 2,50 euros, soit 50 centimes le passage. Les salariés bénéficiant déjà d’un abonnement délivré par la collectivité pourront encore l’utiliser jusqu’à la date de fin de validité.