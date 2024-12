La gendarmerie aux côtés des producteurs de cognac, avec la signature hier après-midi à Archiac, en Charente-Maritime, de la Convention locale de coopération de sécurité. Un dispositif qui vise à mieux protéger la filière au quotidien.

La signature a eu lieu ce jeudi après-midi à la Maison de la vigne à Archiac, en Charente-Maritime, au sud de Cognac. L’accord de coopération a été conclu entre le colonel Johanne Gojkovic-Lette, commandant du groupement de la gendarmerie départementale, et les représentants de la filière cognac en Charente-Maritime, les viticulteurs AOC, bouilleurs de cru, marchands de gros et le Bureau national interprofessionnel du cognac.

Cette convention a pour objet le développement des échanges entre la gendarmerie de la Charente-Maritime et la filière, ainsi que la mise en œuvre de toutes actions de prévention nécessaires à favoriser la sécurité économique du secteur. Elle s’inscrit dans la démarche globale de la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine et du « Plan 20 régional » pour répondre présent aux côtés de la filière viti-vinicole. La gendarmerie, par son ancrage au cœur des territoires et par la variété de ses savoir-faire, apportera une réponse opérationnelle et adaptée aux enjeux des multiples acteurs du monde viti-vinicole, en se montrant réactive, innovante et attentive aux évolutions techniques et économiques de la filière cognac.