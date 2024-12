À Saint-Hilaire-de-Villefranche, le Comité danse et loisirs organise un thé dansant dimanche 22 décembre, à partir de 14h30, à la salle polyvalente. Il sera animé par l’orchestre de Fabien Perez et ses cuivres avec Anaïs Bessières à l’accordéon. L’entrée est à 11€ avec pâtisserie et chocolats à l’entracte. Pour réserver, vous pouvez appeler le 05 46 95 38 73 ou le 05 46 95 09 59.