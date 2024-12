La mobilisation hier matin contre la casse des services publics et des emplois industriels en France. Des centaines de milliers de postes sont menacés dans le pays selon les syndicats. De nombreux rassemblements ont eu lieu en France, dont trois en Charente-Maritime. Plus de 350 personnes se sont mobilisées à La Rochelle, 80 à Saintes et une trentaine à Rochefort. Rochefort où les manifestants se sont regroupés devant la statue de Pierre-Loti, à l’image de Dominique Raymond, retraitée CGT de la métallurgie, qui réclame de meilleures salaires et pensions :

Antoine Giraud est secrétaire de l’Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie à la CGT 17. Et il a tenu à être présent pour manifester son mécontentement :

À Rochefort, comme ailleurs, la question de la nomination imminente d’un nouveau gouvernement était dans toutes les têtes, à l’instar de Stéphane Lardy, délégué CGT énergie et jeune retraité :

Le Président Emmanuel Macron devrait nommer son Premier Ministre dans la matinée.