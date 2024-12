La justice argentine a prononcé hier un non-lieu en faveur d’Oscar Jégou et Hugo Auradou, les deux rugbymen français, inculpés de viol aggravé depuis début juillet. Après plusieurs reports d’audience et une mise en délibéré du jugement fin novembre, la juge du tribunal de Mendoza, en charge du dossier, a suivi l’avis du parquet, favorable à l’abandon des charges. Le 3e ligne du Stade rochelais Oscar Jégou et le 2e ligne de la Section paloise Hugo Auradou sont désormais hors de cause. Ils encourraient entre 8 et 20 ans de prison. La plaignante a décidé de faire appel de cette décision.