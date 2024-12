Le lancement hier du Plan hivernal en Charente-Maritime. Jusqu’au 3 mars, d’importants moyens matériels et humains sont mobilisés pour maintenir le réseau routier praticable et assurer la sécurité des usagers en cas d’intempéries, comme le salage des routes par exemple par temps de pluie verglaçante. 70 agents de la Direction des infrastructures sont mobilisables 24h/24 durant cette période, et jusqu’à 250 en cas de conditions météorologiques exceptionnelles.