Les fonctionnaires sont descendus dans la rue hier matin. À l’appel de six organisations syndicales et au lendemain de la censure du gouvernement Barnier, deux manifestations ont été organisées en Charente-Maritime, rassemblant plus de 800 personnes à La Rochelle et 700 à Saintes. Saintes où les manifestants se sont regroupés devant le palais de justice pour la défense des services publics, parmi lesquels une quinzaine de surveillants du collège René-Caillié de Saintes. Établissement qui subit actuellement le non-remplacement des assistants d’éducation, comme le déplore Cécile Baduel, enseignante et déléguée syndicale Force ouvrière :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/12/baduel-1.mp3 L’ensemble des surveillants du collège René-Caillié de Saintes était en grève hier, et la vie scolaire est restée fermée toute la journée en signe de protestation. Car les conditions de travail deviennent intenables dans cet établissement qui compte 800 élèves et un internat. Cécile Baduel :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/12/baduel-2.mp3