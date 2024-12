Les agriculteurs en colère de la Nouvelle-Aquitaine restent mobilisés. Alors que l’Europe doit finaliser ce jour l’accord de libre-échange du Mercosur, et suite au vote de censure du gouvernement à l’Assemblée nationale, ils ont été appelés par leurs syndicats JA et FNSEA à manifester hier soir et ce matin devant les permanences des parlementaires qui ont adopté la motion. En Charente-Maritime, cela concerne le député écologiste de Rochefort Benoît Biteau, ses homologues de Saintes le socialiste Fabrice Barusseau et de Royan Pascal Markowsky du Rassemblement national. Ces actions se sont notamment traduites hier soir par des déversements de déchets, l’inscription de tags et l’utilisation de mousse expansive pour sceller l’entrée des locaux. Des actions condamnées ce matin par le préfet Brice Blondel.

En outre, après la démission du gouvernement Barnier et faute de budget, les deux syndicats agricoles ont fait savoir à l’État que les agriculteurs n’accepteront plus les contrôles de leurs exploitations.