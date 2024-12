La mobilisation des agriculteurs hier en Charente-Maritime. Après une opération escargot menée dans la matinée depuis le sud du département, une cinquantaine de tracteurs ont paralysé la RD 137 à Yves, entre Rochefort et La Rochelle. Une opération coup de poing portée par les syndicats agricoles de la FNSEA et des Jeunes agriculteurs 17, qui ne décolèrent pas pour réclamer de meilleurs revenus et une simplification administrative. Des manifestants ont également occupé et muré un bâtiment de la Ligue de protection des oiseaux, situé dans la réserve naturelle du marais d’Yves. Ce que n’ont pas tardé à dénoncer les élus écologistes locaux qui réclament des poursuites judiciaires. « Ces actions d’intimidation doivent cesser », ont-ils déclaré.