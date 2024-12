L’appel à la grève demain dans la fonction publique. Plusieurs syndicats se mobilisent et proposent deux rassemblements en Charente-Maritime : à 10h30 devant la préfecture de La Rochelle et devant le palais de justice de Saintes. Le mouvement de grogne contre le budget proposé par le gouvernement Barnier et les possibles suppressions de postes s’annonce fortement suivi. D’importantes perturbations sont à prévoir, notamment dans les écoles. À Royan, les accueils périscolaires et de la crèche seront fermés ce jeudi. Perturbations également à Rochefort où le service de restauration scolaire sera fermé. Un service minimum sera assuré, mais sans production de repas. Les écoles maternelles Libération, Guérineau, La Galissonnière et le groupe scolaire Zola seront fermés. À Tonnay-Charente, un service minimum d’accueil sera assuré dans les écoles, sauf à la maternelle d’Archiac qui sera fermée.