Les retraités sont descendus dans la rue hier en Charente-Maritime. À l’appel de neuf organisations syndicales, et dans le cadre d’un mouvement national, des rassemblements ont eu lieu dans la matinée à La Rochelle, Saintes et Rochefort. Rochefort où une cinquantaine de manifestants ont fustigé le gouvernement Barnier et le report en juillet 2025 de la revalorisation des pensions initialement prévue au 1er janvier. On écoute Gérard Pinaud de l’Union syndicale des retraités CGT de Rochefort :

Ce que ne digère pas non plus Marie-Christine Fauve des retraités CGT :

Environ une centaine de retraités se sont mobilisés à La Rochelle. Une vingtaine de moins à Saintes.