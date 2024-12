À Surgères, la police municipale mène actuellement une campagne de prévention sur les éclairages des véhicules. Vélos, deux-roues motorisés, voitures… tous les modes de déplacement sont visés. Avec une luminosité réduite en période hivernale, l’enjeu est important pour la sécurité de tous.

Toute cette semaine, la police municipale de Surgères organise une campagne de prévention dans le cadre du CLSPD, le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. Objectif : sensibiliser les conducteurs de voitures, de vélos et de trottinettes sur l’importance de vérifier le bon fonctionnement des éclairages et de la signalisation de leurs véhicules. Ces contrôles ont une vocation préventive et permettent de vérifier que les équipements d’éclairage et de signalisation sont conformes, tout en rappelant les règles pour garantir la sécurité de tous les usagers de la route, surtout en cette période où les journées sont plus courtes et la visibilité réduite. Pas de sanction. L’accent est davantage mis sur la prévention. Les conducteurs dont les véhicules présentent des défauts d’éclairage recevront une convocation pour présenter leur véhicule réparé à la police municipale.