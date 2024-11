« Quelle empreinte écologique des guerres et de leur préparation ? ». C’est le thème d’une conférence-débat proposée ce soir à La Rochelle, dans le cadre du Festival des solidarités qui se tient en ce moment. Elle sera animée par Patrice Bouveret, cofondateur de l’Observatoire des armements de Lyon. C’est organisé par le Mouvement de la Paix, en collaboration avec l’Association France Palestine Solidarité de la Charente-Maritime qui entend faire passer un message de paix, comme le souligne son responsable Michel Renaud :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/11/afps.mp3 Rendez-vous ce soir à 18h30, non plus à la salle de l’Oratoire de La Rochelle, mais à la salle municipale de Tasdon. L’entrée est libre et ouverte à tous.