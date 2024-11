Charles Munera remporte la 33e édition du Marathon de La Rochelle. Le coureur kenyan a franchi le premier la ligne d’arrivée hier, après 2h 11min et 53 secondes de course. Chez les femmes, c’est sa compatriote Emily Chebet Kipchumba qui s’est imposée en 2h 27 min et 55 secondes. Plus de 15 000 coureurs étaient engagés sur la ligne de départ.