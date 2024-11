À Villars-les-Bois, l’association Arts-Terre organise un marché paysan, artisanat et créateur vendredi 6 décembre, de 14h à 21h, et samedi 7 décembre, de 10h à 17h. Sur place de nombreux exposants, exposition « À qui ce nid ? » et vidéo. Le vendredi : food-truck, huîtres, charcuterie, buffet et apéritif offert, vin chaud, spectacle de feu, animation musicale avec Les Baluchons et tombola. Apportez vos couverts. Le samedi : déjeuner à 12€ par personne avec pot eu feu, crème dessert et galette. Présence du père Noël et un tour de calèche offert par enfant. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.