Le Nautic Club Angérien vous invite à une grande soirée Water-Polo samedi 30 novembre, à la piscine de Saint-Jean-d’Angély. 3 matchs dans 3 championnats différents. Dès 17h, En Nationale 3, le NCA affronte le club sportif Mellois natation. À 19h, en Élite féminine, les Angériennes seront opposées à Toulon. Et à 21h, en Nationale 1M, le NCA affronte le Sauvetage water-polo natation. 5€ l’entrée pour la soirée, gratuit pour les moins de 18 ans et les adhérents. Sur place buvette et snacking (hot-dogs et paninis) et tombola.