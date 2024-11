L’alerte orange aux vents violents a été levée hier soir en Charente-Maritime, après le passage de la tempête Caetano, la première de la saison. De fortes rafales ont été observées sur le littoral et les îles, avec des pointes à 135km/h à Saint-Clément-des-Baleines sur l’île de Ré. Ça a soufflé fort également à l’intérieur des terres. Mais la tempête Caetano n’a pas causé de gros dégâts. En fin de journée, 120 sapeurs-pompiers avaient réalisé près d’une centaine d’interventions dans 54 communes du département, principalement pour des opérations de bâchage de toitures et de dégagement de la voie publique, suite à des chutes d’arbres et de branches. Aucun blessé n’est à déplorer. Au total, le Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours a reçu plus de 600 appels. De son côté, Enedis a dû dépanner plus de 2 600 foyers privés d’électricité.

Retour à la normale ce matin côté circulation, avec la reprise du trafic des trains sur les lignes Royan-Angoulême et Bordeaux-La Rochelle, mais aussi des bateaux sur les liaisons maritimes Fouras-île d’Aix et Royan-Le Verdon. Retour à la normale également sur les ponts de Ré, Oléron et Martrou à Rochefort où des restrictions de circulation avaient été mises en place.