La colère des agriculteurs ne faiblit pas. Au terme d’une semaine de mobilisation intense pour la profession, de nouvelles actions sont prévues aujourd’hui et demain en Charente-Maritime, à l’appel des principaux syndicats agricoles de la FNSEA et des JA 17. Ces derniers qui restent mobilisés contre le traité du Mercosur et pour de meilleurs revenus et une simplification administrative immédiate. Après avoir allumé des brasiers sur des ronds-points en début de semaine, les agriculteurs en colère sont présents ce matin sur le Vieux-Port de La Rochelle, puis cet après-midi devant les sous-préfectures de Saintes et Jonzac, avant un rassemblement demain en fin de matinée sur le marché de Rochefort.