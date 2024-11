Le coup d’envoi ce matin de la collecte nationale de la Banque alimentaire. Pendant trois jours, des dizaines de milliers de bénévoles vont se relayer à travers toute la France pour recueillir à la sortie des caisses des supermarchés des dons de denrées alimentaires et de produits d’hygiène de première nécessité. En Charente-Maritime, ils seront plus de 3 500 volontaires répartis dans plus de 120 magasins, avec l’objectif de dépasser les 131 tonnes de nourriture collectées l’an dernier, qui ont permis de servir l’équivalent de 260 000 repas à des bénéficiaires toujours plus nombreux, comme le souligne Jean-Yves Cerfontaine, président de la Banque alimentaire de la Charente-Maritime :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/11/ba-17-1.mp3 Jean-Yves Cerfontaine qui nous dresse la liste des produits recherchés par la Banque alimentaire, en mettant l’accent sur la qualité des denrées qui seront distribuées :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/11/ba-17-2.mp3 La collecte de la Banque alimentaire, c’est aujourd’hui, demain et dimanche matin.